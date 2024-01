Calciomercato Lazio | Lotito: “Milinkovic? Appena ci siamo visti mi ha detto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il viaggio della Lazio in Arabia Saudita è stata anche l’occasione per rivedere una vecchia conoscenza. Milinkovic ha fatto visita ai suoi ex compagni prima della sfida contro l’Inter alla quale ha assistito in tribuna, ha avuto l’occasione di riabbracciarli e di parlare con loro anche della sua esperienza lontano dalla Capitale. Il tutto con un pizzico di nostalgia tanto da ammettere: “Certo che mi manca la Lazio”, ma non solo. Si era vociferato anche di una confessione fatta ai compagni più fidati, ma che poi è stata smentita dal centrocampista stesso. A dare qualche dettaglio in più ci ha pensato il presidente Lotito che, ai microfoni de Il Messaggero, ha raccontato il loro incontro: “Appena mi ha visto, è venuto a cercarmi e ad abbracciarmi. Mi ha raccontato la sua vita in un nuovo mondo”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE