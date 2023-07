Calciomercato Lazio | Lotito: "Milinkovic? Nel 2018 ho rifiutato 140 milioni, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Claudio Lotito è al lavoro per definire i dettagli per la cessione di Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo è a un passo dal diventare un calciatore dell'Al-Hilal. Il numero 21 ha scelto di lasciare la Lazio dopo 8 anni intensi e di accettare la corte del club saudita. Un'offerta irrinunciabile dal punto di vista economico che ha messo il giocatore nelle condizioni di non poter rifiutare. Il presidente della Lazio ha parlato a Il Messaggero confermando che lui ha provato fino all'ultimo a resistere. Il patron ha offerto un ricco contratto al Sergente da sei milioni a stagione confermando le voci e le cifre che erano circolate ieri. Milinkovic dovrebbe portare nelle casse biancocelesti 42 milioni che sono tanti per un calciatore a dodici mesi dalla scadenza, ma sono molti meno rispetto a quelle offerte dal Milan nel 2018. Lo stesso Lotito ha raccontato sulle pagine de il quotidiano: «Milan? È vero, decisi di rifiutare un’offerta di Galliani da 140 milioni. Erano 60 subito e altri 80, pagabili in 5 anni con la Champions. Non me ne sono pentito»