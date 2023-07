Calciomercato Lazio | Lotito non molla Zielinski e Ricci: pronto il rilancio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Si va avanti a oltranza. Due piste, entrambe a centrocampo. Lotito batte il ferro finché è caldo, caldissimo. Contatti continui con De Laurentiis e Cairo per Piotr Zielinski e Samuele Ricci. L’erede di Milinkovic e il colpo in regia, una doppia operazione dai costi elevati, ma il presidente non molla. Vuole chiudere per rinforzare alla grande il centrocampo e fare contento Sarri. Sarebbe il modo migliore per alleviare il dolore per la perdita del Sergente.

Calciomercato Lazio, Zielinski e Ricci: tutti i dettagli dell’offerta

Offerte avanzate e respinte. 20 milioni per Zielinski e 15 per Ricci. DeLa chiede 30, Cairo 25. Lotito è pronto al rilancio, tornerà all’attacco nelle prossime ore. Il polacco ha spiegato di non voler andare in Arabia, il patron cercherà di sfruttare l’occasione offendo 25 milioni comprensivi di bonus (il Napoli ne vuole 28). Stesso discorso per il regista classe 2001. Juric lo vorrebbe trattenere, ma Cairo è disposto a lasciarlo partire per una cifra vicino ai 25 milioni. Non è da escludere l’inserimento di contropartite per cercare di abbassare la richiesta granata.

Pubblicato ieri alle 23:04