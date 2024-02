Calciomercato Lazio | Lotito: "Non vogliamo alterare gli equilibri. Sarri è d'accordo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è l'unico club di Serie A senza un colpo in entrata in questa sessione di mercato. E' uscito Basic direzione Salerno ed è arrivato qualche giovane per rinforzare la Primavera di Sanderra. Si è parlato a lungo di un possibile sprint per un esterno d'attacco, ma non si è concretizzato nulla. A spiegare il mancato intervento sul mercato ci ha pensato il presidente Lotito a poche ore dalla chiusura della sessione di gennaio.

Il patron biancoceleste ha detto: "Abbiamo valutato attentamente se comprare qualcuno, ma non ha senso aggiungere tasselli, che poi avrebbero pure bisogno di ambientamento. Non vogliamo alterare gli equilibri dello spogliatoio. Ora torneranno tutti, anche Immobile al top. Basic era già fuori dal progetto, non è stato ceduto nessuno, così siamo competitivi per la Champions. E turbare certe gerarchie è peggio. Anche il tecnico è d’accordo”, le sue parole sulle colonne de Il Messaggero.