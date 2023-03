Calciomercato Lazio, Lotito punta Frattesi. E il riscatto di Pellegrini...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio vuole rinforzare il suo centrocampo soprattutto se dovesse realmente arrivare la tanto sospirata qualificazione in Champions League. Il nome principale che è circolato in questi giorni è quello di Zielinski che però ha dichiarato di voler dare priorità al Napoli. Il polacco potrebbe essere il tassello giusto in caso di addio di Milinkovic, ma non è l'unico calciatore accostato alla squadra di Sarri. Secondo quanto riportato da Il Messaggero l'alternativa sarebbe di assoluto valore. Si tratta di Davide Frattesi del Sassuolo che tra l'altro ha militato nel settore giovanile biancoceleste. Il primo approccio con l'agente Riso c'è stato lo scorso dicembre quando il presidente Lotito lo aveva incontrato a Villa San Sebastiano per parlare di Gagliardini che però non sembra rientrare nei parametri di Sarri. Frattesi invece si. È un giovane italiano in rampa di lancio, proprio come piace al tecnico biancoceleste. Accostato più volte alla Roma la scorsa estate con la carta della Champions i biancocelesti potrebbero davvero azzardare lo sgarbo ai cugini. La valutazione è di circa 30 milioni di euro e la concorrenza è alle stelle visto che anche la Juventus sembra essere interessata.

LUCA PELLEGRINI - In seguito ad una fase di adattamento agli schemi di Sarri, finalmente è arrivato il suo momento. Dopo l'esordio positivo in Conference League adesso è pronto per il campionato e a Monza anche in virtù della squalifica di Marusic potrebbe essere impiegato sull'out di sinistra. Il tecnico ha già riferito alla società di essere favorevole al suo riscatto. C'è tempo fino al 22 giugno per versare i 12 milioni richiesti dalla Juventus, ma Lotito punta ad ottenere uno sconto. Inoltre il calciatore dovrà decurtarsi una parte del suo ingaggio che ammonta a 3,5 milioni di euro.