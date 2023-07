Calciomercato Lazio | Lotito - Sarri, vertice ad Auronzo: cosa si sono detti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 19:30 - Un faccia a faccia lungo e un pranzo insieme per disegnare bene la Lazio del futuro. Nell'hotel dei biancocelesti ad Auronzo di Cadore, Lotito e Sarri sono stati a colloquio due ore circa. Il tecnico vuole un'accelerazione sul mercato, soprattutto a centrocampo. La partenza di Milinkovic ha lasciato un buco e il mister vorrebbe anche un altro play che possa alternarsi con Cataldi. Il presidente ha calmato Sarri e gli ha assicurato che presto avrà ciò che chiede. Ricci e Zielinski restano in pole, ma al momento non c'è l'intesa definitiva con Torino e Napoli. Il tecnico vuole ovviamente i fatti perché è il 21 luglio e lui vorrebbe avere i nuovi giocatori il più presto possibile. Non solo centrocampo perché ci sono valutazioni in corso anche in attacco dove Berardi resta il preferito dell'allenatore, ma la società sembrerebbe orientata a voler andare su un profilo più giovane. Lotito ha anche fatto alcune telefonate davanti a Sarri per provare ad accorciare i tempi e a smuovere la situazione. Dopo il pranzo, il patron ha avuto un incontro, sempre all'interno dell'hotel, anche con Gianni Lacché e il sindaco di Auronzo Dario Vecellio Galeno per parlare del rinnovo biennale con il comune veneto. Lotito ha anche salutato i calciatori di ritorno dal pranzo alla Malga Maraia. Sorrisi e abbracci e una mezz'ora di discorso per caricare il gruppo in vista della prossima stagione. Il presidente ha richiamato tutti all'ordine e ha chiesto il massimo impegno

AGGIORNAMENTO ORE 18:00 -Dopo gli appuntamenti all'interno dell'hotel, Claudio Lotito è uscito all'esterno dove ha firmato autografi e ha parlato con i tifosi presenti. Il presidente ha rassicurato tutti e ha spiegato come stanno le cose. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI COMPLETE

Decimo giorno di ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. Mentre è in corso il pranzo di squadra nel rifugio Malga Maraia, il patron Claudio Lotito ha raggiunto l'allenatore per tranquillizzarlo sulle strategie di mercato. Al centro della discussione, i rinforzi per il centrocampo dopo l'addio di Milinkovic. In regia sono ore calde per Ricci, mentre Sarri continua a chiedere uno sforzo per Zielinski e Berardi. Discorso a parte per Immobile: la Lazio ha ricevuto un'offerta dall'Arabia, Lotito non ha intenzione di cedere il capitano ma se dovesse arrivare un rilancio irrinunciabile, a quel punto, la palla passerebbe al calciatore. Ciro è fortemente tentato dalla proposta saudita di 18 milioni per due anni con opzione per il terzo.

TORNA ALLA HOMEPAGE