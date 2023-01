Calciomercato Lazio | Lotito si muove per Bonazzoli, ma...

L'attaccante potrebbe lasciare la Salernitana, ma sul giocatore l'elenco delle pretendenti è lunghissimo. Il presidente però...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Improvvisa e inaspettata inversione di tendenza, la Lazio potrebbe decidere di muoversi in maniera importante sul mercato di gennaio. Qualcosa era nell'aria e anche la cessione di Kamenovic ufficializzata il 30 dicembre è un segnale che i biancocelesti proveranno a regalare a Sarri le due pedine che mancano nello scacchiere. Non è un mistero che la rosa avrebbe bisogno di un terzino sinistro di piede mancino e di un vice Immobile. In difesa si lavora all'uscita di Fares per fare spazio a Luca Pellegrini con Enzo Raiola, agente di entrambi, molto attivo. Operazioni legate e complicate dall'ingaggio importante del calciatore dell'Eintracht, ma di proprietà della Juventus, e dai paletti dell'indice di liquidità. Il giocatore ha dato assoluta priorità ai biancocelesti, come vi abbiamo raccontato in questi giorni, ma si deve trovare l'incastro giusto. Lotito attende un resoconto prima di un incontro. Nel frattempo, come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, non molla in prima persona Bonazzoli della Salernitana, come affare a titolo temporaneo, nonostante la concorrenza agguerrita di Spezia e Cremonese, pronte addirittura a inserire l'obbligo di riscatto. Il giocatore potrebbe lasciare la Campania per fare spazio a Djuric e potrebbe fare al caso dei biancocelesti.