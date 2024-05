Calciomercato Lazio | Lotito su Luis Alberto: "Offerta bassa, rinunciasse lui a qualcosa..."

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Luis Alberto resta in uscita dalla Lazio, ma l'operazione con l'Al-Duhail ancora non è chiusa. Da tempo il Mago ha un accordo da 8 milioni a stagione con l'Al-Duhail, che la scorsa settimana ne ha messi sul piatto 11 (compresi i bonus, sottratti al 25% da riconoscere al Liverpool) per il suo cartellino. Lotito, però, ne vorrebbe di più, sta tenendo duro, ma ora l'affare va chiuso in fretta per non restare col cerino in mano. A Doha si stanno spazientendo, non faranno nessun rilancio, minacciano di virare altrove e di ritirarsi dalla corsa allo spagnolo. Il presidente ha commentato la cosa sulle pagine de Il Messaggero e ha tuonato: «Non m'interessa, è lui che vuole andare via. Qui ha un contratto di 4 anni e può restare a Formello. L'offerta dal Qatar per me è bassa e, per compensarla e accettarla, ho chiesto al giocatore di rinunciare a qualcosa visto che ha detto pubblicamente che non vuole più un euro dalla Lazio».

Secondo il quotidiano, il patron si riferisce a mensilità e premi pendenti, ma c'è il rischio di ritrovarsi con il cerino in mano se si tira troppo la corda. Le parti sono al lavoro con gli intermediari del calciatore che lavorano per limare i dettagli e arrivare alla fumata bianca definitiva.