Calciomercato Lazio | Lotito su Milinkovic: dal rinnovo rifiutato all'addio

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Milinkovic da qualche giorno è un nuovo calciatore dell'Al Hilal (manca ancora l'ufficialità). Il Sergente ha scelto la via dell'oriente, tentato dall'aspetto economico e dalla nuova sfida che lo aspettava. Dopo 8 anni, infatti, gli stimoli a Roma non c'erano più, la Lazio era destinata a diventare il passato. Neanche la super offerta di rinnovo, presentata dalla società biancoceleste, come racconta Claudio Lotito ai microfoni del Corriere dello Sport, è stata sufficiente per vacillare l'ex numero 21. Nei suoi uffici Kezman ha sottolineato la differenza tra le due proposte, Milinkovic gli ha confessato di cercare nuovi stimoli, la separazione era ormai matura. Una separazione, però, che è diventata realtà, come racconta il patron capitolino, solo nel momento in cui l'Al Hilal ha deciso di alzare la sua offerta. Gli iniziali 15 milioni non sono neanche stati presi in considerazione da Lotito disposto per quella cifra, rivela, a farlo 'pascolare' per i campi di Formello. L'offerta dell'Al Hilal è poi salita a 20, poi 30 e, infine, i 40 decisivi per definire l'accordo. La Lazio ci ha provato fino all'ultimo, ma le possibilità di andare avanti erano ormai inesistenti.