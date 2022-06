Calciomercato Lazio, Lotito vuole il doppio colpo Ilic-Casale: cifre e dettagli

Lazio ed Hellas vogliono infiammare il mercato di Serie A e all'improvviso potrebbe chiudersi la doppia trattativa Ilic-Casale...

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO - Quello tra la Lazio e l'Hellas Verona è un asse sempre molto caldo e pronto a sorprese, viziato dall'amicizia tra i presidenti Claudio Lotito e Maurizio Setti. Dopo Martin Caceres e Mattia Zaccagni, questo asse potrebbe portare un altro colpo in casa Lazio, anzi altri due: il centrocmpista Ivan Ilic e il difensore Mattia Casale. I profili scaligeri sono stati seguiti a lungo dalla Lazio che, secondo quanto riporta la Gazzetta Dello Sport, avrebbe deciso di accelerare e far entrare la trattativa nel vivo. I biancocelesti sarebbero pronti a concretizzare i loro tentativi e a definire l'accordo per una cifra intorno ai 28 milioni di euro, divisi tra10 per Casale e 18 per Ilic. Una cifra non indifferente, ma che la Lazio potrebbe assottigliare in due modi: l'accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per uno dei due profili, in modo da rimandare il pagamento, e l'inserimento di contropartite.

A Setti sono stati proposti i nomi del classe 2002, Raul Moro, e di Sofian Kiyine, reduce dal prestito al Venezia, ma per il momento le intenzioni del presidente dell'Hellas sarebbero quelle di evitare scambi di cartellini. La strada per arrivare ai due profili è comunque aperta, le condizioni sono note e lo stesso presidente scaligero aveva confermato che, con la Lazio, si potevano fare una se non due operazioni. Simeone è un profilo al momento inarrivabile, soprattutto dopo il riscatto, restano dunque i due profili sopracitati ai quali Setti evidentemente faceva riferimento. L'obiettivo della Lazio è quello di chiudere entro il 1 Luglio, in modo da poter ufficializzare il tutto e regalare a Sarri i suoi innesti per Auronzo.