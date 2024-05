Calciomercato Lazio | Luis Alberto-Al-Duhail, si può sbloccare: l'ultimatum

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Luis Alberto ha salutato la Curva Nord per quella che potrebbe essere la sua ultima volta. Dopo l'omaggio nel corso di Lazio - Sassuolo da parte dei tifosi, al termine della gara il centrocampista è andato a salutare la tifoseria più calda, ringraziandoli per il loro supporto. Adesso inizieranno i conti con il futuro. Come riporta il Corriere dello Sport, Luis ieri mattina è partito ed è a Siviglia, dopo non aver giocato nemmeno un minuto contro i neroverdi. Nel frattempo che si gode la vacanza con la sua famiglia, il numero 10 aspetta il via libera per volare a Doha, dove ha già un accordo con l'Al-Duhail. L'operazione con la Lazio si starebbe sbloccando, l'ultimatum è scaduto domenica, resta qualche giorno ancora per chiudere e questo potrebbe essere mercoledì.

Come evidenzia il quotidiano sportivo, dopo aver rifiutato gli 11 milioni di euro, dall'altra parte Lotito sa che non può tirare troppo la corda, per questo la sensazione è che li accetterà pur dovendo riconoscere il 25% della rivendita al Liverpool. Così, l’Al-Duhail aspetta, non ha perso la pazienza e spera di sfruttare l'occasione di rottura tra la Lazio e il Mago.