Calciomercato Lazio | Luis Alberto, due big europee fiutano l'affare: il punto

CALCIOMERCATO LAZIO - Gira tutto intorno a Luis Alberto. L'annuncio del suo addio dopo la vittoria contro la Salernitana ha scatenato il panico nel mondo Lazio e diverse squadre si sono subito attivate per tenere d'occhio il suo futuro. Lo spagnolo avrebbe intenzione di rescindere il contratto a fine stagione, ma il presidente Lotito ha già chiuso a questo tipo di operazione. Le condizioni, comunque, potrebbero essere convenienti per molti club. Oltre ad alcune big italiane, su tutte Inter e Napoli, ci sarebbero altre due società che starebbero fiutando l'affare. Come riportato da coeurmarseillais.fr in Francia, la prima sarebbe il Marsiglia: già in passato, infatti, il proprietario Longoria aveva messo gli occhi su Luis Alberto e adesso potrebbe essere l'occasione giusta. Lo stesso vale per l'Atletico Madrid, come scrive il portale spagnolo Relevo. Il calciatore ha sempre sognato di tornare in patria (tempo fa si erano mosse Siviglia e Cadice) e questo potrebbe essere un buon momento per il grande ex Simeone di avere in rosa l'ex Barcellona.