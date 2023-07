Calciomercato Lazio | Luis Alberto e Kerkez: il weekend accende il mercato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Priorità a Luis Alberto. Questo è il primo nodo importante da sciogliere in casa Lazio prima che si parta per il ritiro di Auronzo di Cadore. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il Mago è stato tentato più volte dall’Al Duhail che ha messo sul piatto uno stipendio da 8 milioni a stagione per portarlo in Qatar ma ha offerto alla Lazio poco più di 10 milioni, prezzo ritenuto troppo basso. L'obiettivo del presidente Lotito è quello di blindarlo, così come promesso al giocatore e anche al tecnico Maurizio Sarri, con una proposta di rinnovo da 4 milioni a stagione e in questo senso l'appuntamento del weekend diventa quindi decisivo.

KERKEZ - Non solo, gli agenti della You First, oltre a curare gli interessi del Mago curano anche quelli di Kerkez, giocatore ora in pole per sbarcare a Roma. Il calciatore, che ha anche realizzato un gol contro la Lazio in Conference, ha avuto una crescita esponenziale in Olanda e anche il suo cartellino è lievitato arrivando a 15 milioni. L'offerta di Lotito ad oggi è 10 più bonus. L'ungherese in questo momento avrebbe superato nelle gerarchie Parisi e anche Luca Pellegrini per il quale la trattativa per riportarlo a Roma sembra avere subito uno stop.