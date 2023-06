Calciomercato Lazio | Luis Alberto, il futuro sarà deciso nel weekend. E Sarri...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Sarà un’estate calda e impegnativa per la Lazio. Il mercato darà un segnale rispetto al percorso che verrà intrapreso la prossima stagione in cui i biancocelesti avranno anche l’impegno Champions League. Prima di poter fare qualsiasi passo dal punto di vista degli acquisti, serve capire chi ha intenzione di restare e come. Serve chiarezza, l’ha chiesta anche Sarri. Tutto passa per Milinkovic e, soprattutto, Luis Alberto. Lo spagnolo ha ricevuto un’offerta dal Qatar che fa stropicciare gli occhi, ma non c’è tanto tempo per pensarci. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il centrocampista dovrà decidere entro due-tre giorni. Il weekend sarà decisivo. Il prolungamento sembrava essere un’operazione semplice, ma l'Al-Duhail ha complicato le cose. Per restare, il Mago chiede un riconoscimento economico consistente: almeno 3,5 milioni di euro a stagione (più bonus) quasi come Immobile. A Formello sono ottimisti, ma la decisione non va data per scontata. Il tecnico toscano non può aspettare, vuole conoscere prima i nomi di chi avrà a disposizione per il ritiro per avere già un’idea sul lavoro da fare. Nulla va lasciato al caso.

Calciomercato Lazio, i sostituti in caso di partenza di Luis Alberto

Sarri non ha posto veti alla partenza dei big e in caso di addio di Luis Alberto ha già pronta la lista dei sostituti. Il primo è Zielinski, il tecnico ha sondato direttamente il terreno ricevendo risposta affermativa nonostante il polacco sembra dare ancora priorità al Napoli. Gedson Fernandes è l’altro nome, il Besiktas lo valuta venti milioni di euro. La partenza del numero dieci biancoceleste darà una direzione precisa al mercato, in termini anche economici. L’altro reparto da rinforzare, con assoluta priorità, è l’attacco e qui, alle opzioni Pinamonti , Marcos Leonardo e Giménez, si aggiunge anche Dia.

