Calciomercato Lazio | Luis Alberto inquieto: cosa c'è dietro lo sfogo del Mago

Una storia su Instagram che ha sollevato un polverone. Riecco il Luis Alberto polemico, è quasi una consuetudine nelle estati della Lazio. Il Mago è al centro del progetto tecnico di Sarri, in questi giorni ad Auronzo è apparso sempre sereno, pienamente coinvolto negli allenamenti e nelle prime uscite amichevoli. Tutto sembrava filare liscio, fino alla prima serata di martedì, quando lo spangolo ha deciso di affidare ai social il suo malumore. Inaspettato e improvviso. Colpa di un rinnovo non ancora firmato, promesso e concordato, ma non ufficializzato. Luis Alberto ha declinato la proposta dell'Al-Duhail, non voleva andare in Qatar, ha deciso di sposare ancora una volta la Lazio. Con Lotito accordo trovato rapidamente, rinnovo fino al 2027 e stipendio da 4 milioni più bonus. Un modo per scacciare le voci di mercato e coccolare ancora di più il Mago, ormai indispensabile per Sarri, soprattutto dopo l'addio di Milinkovic-Savic. Lotito aveva promesso tempi brevi per la firma - questa la versione che trapela dal fronte del giocatore -, ma dopo quasi un mese il rinnovo non è ancora arrivato. Luis allora s'è sfogato, forse per mettere fretta al patron, ieri impegnato nella trattativa Sow. Un caso che la storia su Instagram sia arrivata nel giorno dell'ufficialità del rinnovo di Pedro? Difficile immaginare che sia così. Ora Lotito è chiamato a ricomporre la situazione, a calmare i bollenti spiriti del Mago. A Sarri non serve certo un altro problema...