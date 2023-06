Calciomercato Lazio | Luis Alberto, non solo Qatar: si inseriscono due club

Il numero dieci continua a far parlare del suo futuro. Il calciatore è finito nel mirino dell'Al-Duhail e non solo. E in Spagna rilanciano...

CALCIOMERCATO LAZIO - Luis Alberto continua a tenere banco in casa Lazio. Dopo un 2023 da assoluto protagonista, il Mago è finito sul taccuino di diversi club. Il Marsiglia è il primo che ha bussato alla porta di Formello, ma sono stati i qatarioti dell'Al-Duhail a formulare una proposta importante al calciatore. Per il numero 10 è pronta un'offerta da 8 milioni a stagione per convincerlo a sbarcare in Medio Oriente. Al momento, però, non c'è accordo tra il club e la Lazio che vorrebbe incassare circa 20/22 milioni considerando anche il 30% da girare al Liverpool in virtù della percentuale di futura rivendita pattuita nel 2016. Qualora non dovesse arrivare l'intesa, possibile che i biancocelesti possano lavorare al rinnovo contrattuale dell'andaluso. Il contratto attuale scade nel 2025 e il calciatore spera in un ritocco per una cifra che toccherebbe i 4 milioni (bonus compresi).

Calciomercato Lazio| Due nuove pretendenti per Luis Alberto

Attenzione anche al rientro in patria per Luis Alberto. Il giocatore non ha mai nascosto di voler chiudere la sua carriera in Spagna. Nei mesi scorsi si era parlato tanto del ritorno nel Cadice, squadra molto vicina al comune di nascita del centrocampista. In Spagna sono sicuri che il club, che ha appena riscattato Escalante, sia ancora interessato al Mago. Il portale iberico Ideal, però, rilancia anche le candidature di altre due formazioni. Si tratta di Granada e Almeria che sarebbero disposte ad accogliere il calciatore. Le richieste della Lazio, però, sembrano troppo esose e al momento fuori portata per le squadre iberiche. Il week end sarà molto importante per capire se l'avventura di Luis proseguirà con l'aquila sul petto, magari con un nuovo rinnovo, o se la sua esperienza a Formello sia finita.