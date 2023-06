Calciomercato Lazio | Luis Alberto tra Roma e Medio Oriente: offerta shock, ma Lotito...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Se Milinkovic-Savic sembra destinato a partire e lasciare la Lazio dopo otto anni, Luis Alberto potrebbe invece rimanere, anche se una minaccia arriva da Oriente, anzi dal Medio Oriente. Il Mago è reduce da cinque mesi super, da gennaio in poi ha mantenuto un rendimento eccezionale, s’è calato alla perfezione nel 4-3-3 di Sarri ed è diventato leader tecnico ed emotivo della Lazio. L’allenatore lo vorrebbe tenere con sé, a patto che Luis sia motivato e carico. Sarri non vuole giocatori scontenti, insoddisfatti, pretende che tutti siano pienamente coinvolti nel progetto. Esattamente come il Mago visto negli ultimi mesi. Alla sua porta, però, ha bussato l’Olympique Marsiglia che mette sul piatto un contratto da tre milioni a stagione più bonus. Ma soprattutto, sul tavolo dei suoi agenti, è arrivata una proposta che potrebbe davvero far tremare le gambe a Luis Alberto, perché si parla di oltre sette milioni a stagione per quattro o cinque anni. Il Mago ha 31 anni, è un ’92, potrebbe davvero vacillare di fronte a un’offerta che gli garantirebbe un fiume di denaro.

RINNOVO - Il club interessato per ora non è stato svelato, ma è un club proveniente dalla penisola araba. Lotito per ora non apre alla possibile cessione, lo farebbe solo se Luis Alberto chiedesse esplicitamente di andar via, ancora non è successo. Ma è una situazione in evoluzione. Il patron è pronto a sedersi ancora al tavolo per trovare l’accordo per il rinnovo. L’offerta mediorientale non è imitabile, la Lazio non può arrivare a offrire sei-sette milioni a Luis Alberto, ma può giocarsi la carta Champions, la prospettiva di essere un leader in un progetto in continua crescita. Queste i jolly in mano a Lotito. Carte con cui la Lazio proverà ad arrivare al rinnovo. Un rinnovo di cui si sta parlando con l’entourage del Mago, nuovo contratto fino al 2027 o al 2028 e ingaggio da almeno quattro milioni annui. Servirà uno sforzo, uno sforzo che Lotito sembra pronto a fare, pur di accontentare Luis Alberto e consegnare a Sarri un Mago motivato a compiere ancora prodigi. Sceicchi permettendo...

