Calciomercato Lazio | Lukebakio è il jolly di Sarri: aumentano i contatti con l'Herta

CALCiOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il nome di Lukebakio non è più una novità. L'attaccante belga sta per lasciare l'Herta Berlino e i contatti per portarlo alla Lazio si sarebbero intensificati negli ultimi giorni, con tanto di incontro a a Formello. Punta o esterno, il 25enne è un jolly valido e infatti Sarri lo aveva chiesto già da due stagioni. Come riporta la rassegna di Radiosei, il tecnico aveva in cima alla lista i nomi di Berardi e Politano, ma la versatilità del belga è un'arma in più. Il nome di Lukebakio non è certo nuovo anche al campionato italiano: cresciuto nell'Anderlecht, passato per Watford, poi col Fortuna Dusseldorf e appunto l'Herta Berlino (che lo ha girato anche in prestito al Wolfsburg), è stato proposto o seguito negli ultimi anni da Fiorentina, Bologna, Torino e Inter. Secondo Transfermarkt, il suo cartellino vale circa 12 milioni di euro.

Secondo alcune voci di mercato si è aggiunto ieri il nome di Fabio Silva: 20 anni, portoghese, gioca anche nella sua Nazionale Under 21. E' appena rientrato al Wolverhampton dopo il prestito al Psv Eindhoven: un prospetto da far maturare, anche se nell’ultima stagione faceva la riserva del messicano Santiago Gimenez. Da Formello però nessuna conferma per ora.