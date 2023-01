Calciomercato Lazio, maledetta fascia sinistra: Radu l'ultimo a imporsi, poi...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Kamenovic ha ufficialmente iniziato la sua nuova avventura con lo Sparta Praga. Il terzino serbo, ha aperto la strada a una serie di cessioni necessarie per arrivare a Pellegrini che, come riportato in esclusiva dalla nostra redazione, è il nome scelto per rinforzare l'out mancino. In questa girandola di mercato rientra anche Fares, altro esterno mancino arrivato due anni fa ma che, come Kamenovic, non è mai riuscito a imporsi. Il classe 1996, però, le sue chance le ha avute: sia alla Lazio, sotto la gestione Inzaghi, sia al Genoa e poi al Torino, fermato dall'ennesimo infortunio. Si è rivelato un fallimento e sarà rivalutato, secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, solo nel caso in cui dovesse alla fine restare a Roma: diverrebbe una riserva di Marusic e sarebbe utilizzato in caso di necessità. Uno scenario che la Lazio preferirebbe evitare: il problema del terzino sinistro a Roma, d'altronde, è evidente da anni e spesso la società non è riuscita nel soddisfare le aspettative del tecnico e dei tifosi.

Basti pensare che, per trovare l'ultimo terzino sinistro in grado di imporsi in maglia biancoceleste, come sottolineato nella rassegna stampa di Radiosei, bisogna tornare al 2008 quando il direttore sportivo Sabatini acquistò Radu, un anno dopo l'arrivo di Kolarov. Non va preso in considerazione, giusto sottolinearlo, il nome di Lulic, essendo arrivato come ala d'attacco, poi riadattato a terzino. Dall'arrivo di Radu in poi, la Lazio non è più riuscita a ripetersi, si sono alternati nomi e spese importanti, che mai sono sono stati in grado di dire la propria a Roma, alcuni nascosti proprio dalle prestazioni dell'eroe del 26 maggio. Da Garrido, imposto dal Manchester City nello scambio con Kolarov, alla spesa di 7,5 milioni di euro per Durmisi, passando per Vinicius, Braafheid e Lukaku. Tanti nomi, ma che alla Lazio hanno dato poco e niente. Sono troppi gli anni passati ad aspettare un terzino sinistro di livello, chissà se ora, che Sarri ne sente la necessità, qualcosa possa finalmente cambiare?