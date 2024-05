Calciomercato Lazio | Mandas, è derby in Premier: lo vuole anche Guardiola

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - L’infortunio di Provedel ha spalancato la porta a Mandas, ma non appena il friulano rientrerà in condizione il greco dovrà riaccomodarsi in panchina. La Lazio crede molto in lui e per questo, come avevamo anticipato nei giorni scorsi, starebbe pensando di mandarlo in prestito in una grande squadra che possa garantirgli la titolarità così da tornare nella Capitale con un bagaglio di esperienza importante. Su di lui avrebbe messo gli occhi lo United, ma non è il solo. Il contatto reale, riporta Il Corriere dello Sport, sarebbe avvenuto due settimane fa col City di Guardiola che avrebbe manifestato il suo gradimento sull’estremo difensore proprio nel periodo del tour de force che lo ha visto protagonista.

Il futuro del biancoceleste è tutto da decifrare, la società sta ragionando sugli scenari estivi. Potrebbe esserci già un incontro con il suo entourage nelle prossime settimane, per definire aspetti relativi a un prolungamento immediato fino al 2029 (di un anno in più rispetto al contratto in essere) e di adeguamento delle cifre: alla sua crescita tecnica potrebbe corrispondere anche una economica.

