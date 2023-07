Calciomercato Lazio | Marcos Leonardo, c'è l'offerta: manca solo il sì del Santos

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Manca solo il sì del Santos. L'offerta della Lazio per Marcos Leonardo è arrivata: 12 milioni per il cartellino, percentuale di rivendita concessa tra il 20% e il 30% e una clausola di rescissione a favore del giocatore di circa 40 milioni. Da attendere anche la risposta dell'agente Rafaela Pimenta. Il club biancoceleste non è stato mai così vicino al gioiello brasiliano. La richiesta iniziale dei bianconeri era stata di 15 milioni, ma Lotito è riuscito ad abbassare le pretese. E' lui il favorito per diventare l'erede di Immobile nella Capitale. Può essere il primo rinforzo dell'estate per Sarri. Tra gli altri nomi c'è quello di Zaha. Secondo le ultime indiscrezioni, la Lazio avrebbe trovato l'accordo con il jolly offensivo ivoriano che però starebbe valutando anche altre opzioni come Fenerbahce e Al-Nassr. Più indietro ma comunque nella lista Artem Dovbyk del Dnipro e Zeki Amdouni del Basilea.