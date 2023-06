Calciomercato Lazio | Marcos Leonardo e Orsolini per completare l'attacco

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Marcos Leonardo e Orsolini sono i nomi caldi per il reparto avanzato della Lazio. Come riporta la consueta rassegna di Radiosei l'attaccante brasiliano classe 2003 è la prima scelta come vice Immobile mentre l'esterno d'attacco del Bologna è il nome caldo per la fascia qualora dovesse sfumare Berardi. Molto dipenderà anche dall'eventuale cessione di Milinkovic e da quanto riuscirà a guadagnare la società biancoceleste.

MARCOS LEONARDO - Partendo dall'attaccante Sarri ha dato il suo benestare. Adesso tocca alla dirigenza chiudere la trattativa con il Santos che chiede 15 milioni di euro. La Lazio però ha fatto sapere al club sudamericano che ha intenzione di avanzare una proposta tra i 10 e 12 milioni di euro. Una proposta che potrebbe comunque far gola al Peixe che sta attraversando una fase di crisi economica e ha bisogno di monetizzare. Lotito ha già incontrato Rafaela Pimenta, gestisce il giocatore in Italia. Marcos Leonardo è la prima scelta per il ruolo di vice Immobile, la cui leadership resta intoccabile nonostante la stagione disgraziata che ha vissuto. Marcos di fatto il centravanti del futuro. Classe 2003, a 17 anni aveva una clausola rescissoria da 100 milioni. A 14 anni è entrato nel settore giovanile del Santos. A 16 anni ha debuttato in prima squadra e ha firmato il primo contratto professionistico, scadenza 2026. Ora ha 20 anni e considerando tutte le competizioni ha collezionato già 141 presenze, mettendo a segno 42 gol servendo 10 assist. Nell’ultima stagione ha siglato 8 reti, ha fornito 3 assist in 21 apparizioni. Ha rapidità e buon tocco. È una vera e propria punta moderna. Tra le alternative nei giorni scorsi è spuntato Zeki Amdouni, svizzero del Basilea, in prestito dal Losanna. Ha segnato 12 gol in 32 presenze di Super League, 7 in 11 di Conference League. Classe 2000, è alto 1,85, ha origini turche.

BERARDI-ORSOLINI - Sono loro i prescelti per la fascia destra. Sarri dal canto suo continua a pensare a Berardi, ma per Lotito appare praticamente come una missione impossibile. Carnevali chiede non meno di 30 milioni e non un tipo disposto a far sconti. Il giocatore stesso aspetta altre occasioni per muoversi da Sassuolo, ci sono indiscrezioni sul Milan. è un’operazione complicata. Lotito potrebbe comunque fare un doppio tentativo con Carnevali e il giocatore per cercare di realizzare il desiderio del tecnico toscano. L’acquisto dell’ala è legato in qualche modo alla cessione di Milinkovic, un incasso da 30 milioni permetterebbe al presidente di presentarsi dalla società neroverde con maggiori argomentazioni. Più semplice la pista che porta a Orsolini del Bologna. Ha un contratto in scadenza nel 2024, non sta rinnovando al momento e potrebbe farlo solo a fine mercato, se non saranno arrivate offerte convincenti per lui e per la società. Orsolini ha una valutazione di 15 milioni, Lotito potrebbe provare con 10-12 più bonus per convincere Sartori a cederlo. Orsolini aspetta la Lazio. Al Bologna è stato legato il nome di Cancellieri, è in uscita da Formello. Lui e Orsolini sono gestiti dallo stesso procuratore che sta cercando le soluzioni migliori. Chissà se non possa esserci qualche intreccio.

TERZINO DESTRO - A sorpresa è spuntato il nome di un terzino destro, adattabile anche a sinistra, ovvero Daniil Khlusevich. Di nazionalità russa-ucraina, gioca nello Spartak Mosca. Può partire in prestito con riscatto fissato 8 milioni. Il suo ingaggio è di circa 1 milione di euro. La sua candidatura può essere presa in considerazione qualora dovesse uscire Marusic, per cui l'agente Kezman aspetta delle offerte da presentare a Lotito.