Calciomercato Lazio | Marcos Leonardo e Orsolini, si prepara il doppio assalto: il punto

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Il mercato ha aperto i battenti da tre giorni, la Lazio deve cercare di mettere a segno qualche colpo così da consentire a Sarri di avere nuovi innesti disponibili già per il ritiro. La questione però non è semplice, alcune situazioni hanno subito una frenata e altre sembrano essere calde, ma la conclusione ancore non si vede. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, le circostanze hanno costretto il tecnico toscano a rivedere le proprie preferenze. Milik e Berardi erano le sue prime scelte, ma uno se l’è ripreso la Juve e l’altro sembra irraggiungibile per i costi. Così il toscano si è concentrato su altri profili, primo tra questi: Marcos Leonardo. Ai 12 milioni di euro offerti è stata aggiunta una percentuale del 20% che incasserebbe il Santos, ma il club chiede almeno 15 milioni e la percentuale risulta piuttosto indefinita. È tra il 20% e il 30%. C’è però un dettaglio che non va dimenticato, i brasiliani sono in crisi e sono costretti a vendere. Potrebbero cedere sul prezzo. Le alternative al ventenne sono: Artem Dovbyk del Dnipro e Zeki Amdouni del Basilea, entrambi valutati dieci milioni di euro.

Se per Berardi, come ripetuto più volte da Carnevali, la Lazio non si è mai mossa, non può dirsi lo stesso per Orsolini. Lotito, per l’attaccante felsineo ha presentato un’offerta di 7 milioni di euro ritenuta però bassa. Serve un rilancio e non si esclude che nell’operazione possa rientrare Cancellieri, profilo molto gradito ai rossoblu. I due sono anche gestiti dallo stesso agente. Orsolini è valutato 15 milioni, ha il contratto il scadenza tra un anno ma non rinnova. Potrebbe trovarsi un accordo intorno ai 10 milioni. Seguirlo potrebbe essere una tattica per smuovere anche il mercato che orbita attorno al neroverde.

