Calciomercato Lazio | Marcos Leonardo, il Santos sta cedendo a Lotito: la mossa

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio vuole mettere a segno il suo primo colpo nel parco attaccanti: il vice Immobile. Tra i profili sondati, il club sta insistendo fortemente per Marcos Leonardo. Il Santos, proprietario del cartellino, chiede 15 milioni di euro, più la percentuale sulla futura rivendita pari al 30%. La prima offerta biancoceleste di 10 milioni (con la percentuale al 20%) è stata rimandata al mittente, ma ora la Lazio fa sul serio. La società di Claudio Lotito ha alzato l'offerta a 13 milioni di euro ed è proprio in questo frangente che il Santos starebbe cedendo. Nel contempo, il patron biancoceleste sta lottando in Lega di Serie A per la Lazio e solo martedì potrà dedicarsi a tutto tondo, rinnovi compresi. E' necessario tornare in equilibrio, una società non può operare con il patrimonio in negativo. Per questo la quota dei diritti tv biancocelesti farebbe respirare la Lazio nelle trattive di mercato.