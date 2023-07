Calciomercato Lazio | Marcos Leonardo la prima scelta: l'alternativa è...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Nella miriade di nomi che sono stati accostati alla Lazio, almeno per quel che riguarda l'attaccante la scelta è stata fatta. Per la società biancoceleste ad avere la priorità è Marcos Leonardo del Santos. Ai brasiliani, per il brasiliano, è stata presentata un'offerta di circa 12 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita, mentre all'entourage del classe 2000 è stata garantita una clausola nel contratto da 40 milioni. Si attende una risposta dalla squadra di San Paolo, con la quale ballava una differenza di 2/3 milioni, rispetto ai 15 richiesti. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, le possibilità che si arrivi a un accordo sono alte, vista la vicinanza tra domanda e offerta, ma, data l'imprevedibilità del mercato, non si può mettere la mano sul fuoco sulla riuscita dell'operazione.

Calciomercato Lazio, Amdouni l'alternativa a Marcos Leonardo: la richiesta del Basilea

Il calciomercato, fino a quando non si siglano gli accordi ufficiali, può sempre riservare sorprese ed è per questo motivo che le società devono tutelarsi individuando piste alternative alle principali. L'opzione di riserva a Marcos Leonardo sarebbe quella di Zeki Amdouni, attaccante classe 2000 del Basilea. Tra i protagonisti dell'Europeo U-21 con la Svizzera (2 gol e 1 assist in quattro partite), la sua valutazione si aggira intorno ai 10-12 milioni di euro, qualcosa in meno rispetto al coetaneo brasiliano. A quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la Lazio non avrebbe ancora avviato nessuna trattativa con il club elvetico, ma sarebbe pronta a farlo in caso di spiacevoli sviluppi nella trattativa con il Santos.