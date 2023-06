Calciomercato Lazio | Marcos Leonardo più di un'idea. E in Brasile preparano l'addio...

L'attaccante del Santos si è messo in luce al Mondiale Under20 dove ha realizzato 5 reti e ora sogna di sbarcare in Europa...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio cerca rinforzi in attacco. Lo aveva detto Sarri dopo il successo sul campo dell'Empoli: "Sicuramente ci sarà da andare a prendere degli attaccanti, con quelli che abbiamo non si possono fare tre competizioni. Sulla linea difensiva abbiamo dei cambi, ma le partite si vincono davanti. Penso che servono attaccanti sia al centro che sugli esterni". I rumors di questi primi giorni di mercato si muovono in questo senso. Con Milik destinato a rimanere alla Juventus, prende sempre più quota la pista di una punta giovane da affiancare a Ciro Immobile. Il nome di Marcos Leonardo è più di un'idea. Il classe 2003 gioca nel Santos e si è messo in luce al Mondiale Under20 firmando 5 gol con il Brasile.

Calciomercato Lazio | Le cifre richieste per Marcos Leonardo

Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, il Santos chiede 20 milioni per lasciar partire il suo gioiello. La Lazio si sarebbe spinta fino a 15 e sarebbe al lavoro per trovare l'intesa. Il giocatore sogna di sbarcare in Europa. Al Peixe si sono rassegnati a vederlo partire, la sua cessione (insieme a quelle di Angelo e Deivid Washington) è diventata quasi una necessità nella prossima sessione di mercato per risanare le casse del club e avere fondi per muoversi in entrata. In Brasile sono certi che queste siano le sue ultime partite con la maglia bianconera. Entrando ancor più nello specifico, sostengono che il derby in programma giovedì prossimo con il Corinthians sarà l'ultimo che lo vedrà protagonista. La Lazio lavora su più tavoli, ma la pista che porta alla punta verdeoro va tenuta in forte considerazione.