Calciomercato Lazio | Mariano Diaz è più di un'idea, ma...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Centravanti cercasi. A giugno, con tutta probabilità, la Lazio si lancerà su un vice Immobile per allungare la rosa. Un nome che potrebbe fare al caso dei biancocelesti è Mariano Diaz. Lo spagnolo-domenica è in scadenza con il Real Madrid che non intende prolungargli il contratto. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il club sta provando a piazzarlo già a gennaio ma chiede un indennizzo. Si è interessato l'Espanyol, ma pesano i 5 milioni di ingaggi attualmente percepiti nella capitale iberica. Diverso sarebbe il discorso in estate quando il giocatore è chiamato almeno a dimezzarsi l'ingaggio per trovare una sistemazione visto che la cifra è stellare e dovuta all'annata magica al Lione, squadra da cui lo hanno rilevato le merengues. Lazio che a gennaio è bloccata dalla situazione indice di liquidità e dalla rateizzazione del debito fiscale-retributivo in scadenza il 22 dicembre e per il quale Lotito sta lottando (per il suo ed altri club) nella doppia veste di presidente e senatore. Mariano Diaz non è l'unico nome visto che sono stati accostati anche Lucas Boyé e Martin Ojeda, con il secondo che può tornare di attualità in caso di addio di Pedro.