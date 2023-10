Calciomercato Lazio | Marusic, suggestione Arabia: Milinkovic lo aspetta

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Suggestione Arabia per Adam Marusic. E' un'ipotesi che già era circolata nell'ambiente negli scorsi mesi e che sta tornando di moda nelle ultime ore. Come riporta il Corriere dello Sport, il terzino montenegrino è da tempo nel mirino dell'Al-Hilal e in estate potrebbe raggiungere il suo ex compagno e amico Milinkovic dall'altra parte del mondo.

Martedì si sono affrontati in Nazionale e forse hanno anche parlato del futuro. I due per altro hanno anche lo stesso agente, Kezman. Per il momento il 77 resta un pilastro e un punto fermo per mister Sarri e lo sarà fino al termine della stagione, poi verranno fatte altre valutazioni. Adam ha il contratto in scadenza nel 2026 e due giorni fa ha compiuto 31 anni. Davanti a un'offerta importante dall'Arabia, Lotito potrebbe pensare di lasciarlo andare. Molto dipenderà anche dalla volontà del ragazzo e dalla sua voglia di cambiare aria dopo tanti anni in biancoceleste.

Marusic tornerà oggi in gruppo e si metterà a disposizione del tecnico per il match di Reggio Emilia. E' un professionista esemplare e lo sarà fino all'ultimo giorno. Deve molto se non tutto a questa maglia. Parte la caccia al sostituto. Già spuntano i primi nomi. Si tratta di Nair Tiknizyan, terzino sinistro classe '99 della Lokomotiv Mosca con valutazione di circa 5 milioni e Valeri che a luglio si svincolerà dalla Cremonese.