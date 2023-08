Calciomercato Lazio | Maximiano-Almeria, affare sbloccato: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo il brusco stop di qualche giorno fa, si riapre la pista Almeria per Maximiano. Il club spagnolo non ha chiuso per Livakovic ed è tornato sul portoghese della Lazio. Come riporta Sky Sport, si è sbloccato l'affare con i biancocelesti. Come raccolto dalla nostra redazione, l'intesa sarebbe stata trovata sulla base di un acquisto a titolo definitivo per circa 10 milioni, bonus compresi. L'ex Granada può salutare la Capitale, la trattativa va avanti e potrebbe concretizzarsi presto. A quel punto la dirigenza dovrà andare a prendere un nuovo vice Provedel.

Pubblicato il 14/08 alle 00.13