Calciomercato Lazio | Maximiano verso il Rayo Vallecano, pronto Audero

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA, CALCIOMERCATO LAZIO - L'avventura di Luis Maximiano alla Lazio sembra essere giunta al termine. Come riporta la consueta rassegna di Radiosei l'estremo difensore biancoceleste sembra essere vicino al Rayo Vallecano. Il portiere portoghese potrebbe passare al club madrileno con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Nonostante la convocazione per il ritiro di Auronzo l'ex estremo difensore del Granada aspetta il via libera per tornare in Spagna.

AUDERO - La cessione di Maximiano è legata anche all'acquisizione di Emil Audero, prescelto da Sarri come secondo di Provedel. L'obiettivo è avere due portieri di livello in vista della Champions e dei tanti impegni che aspettano i biancocelesti nella prossima stagione. Il preisente Lotito si è mosso con la Sampdoria, ma bisogna accelerare i tempi. Audero è stato accostato anche alla Fiorentina, al Nottingham Forrest e all’Inter, che sta per cedere Onana. Ha mercato. Il club blucerchiato deve monetizzare la cessione. Per questo serve una formula intelligente, ad esempio un prestito con riscatto. Ecco perché, come succede di solito negli incastri di mercato, bisogna perfezionare l’uscita con il sostituto. Audero è controllato dall’agenzia di Tullio Tinti. Potrebbero essere giorni decisivi per il suo trasferimento alla Lazio o anche in un altro club. Questo spiega la convocazione di Maximiano per Auronzo di Cadore. Sarri non lo aveva fatto partire a gennaio, quando era arrivata la proposta del Nottingham. E lo stesso può accadere adesso. Sarà ceduto solo quando ci sarà un sostituto pronto.

CAMBIO PREPARATORI PORTIERI - L'addio di Grigioni dopo tantissimi anni ha di fatto segnato la fine di un'era in casa Lazio. Dalla Lazio Women sarà promosso come preparatore dei portieri Cristiano Viotti, classe 1985, allenatore Uefa B dal 2015, ex portiere, preparatore dal 2008 quando iniziò a lavorare nel settore giovanile della Cisco Roma. Dal 2016/17 ha cominciato a collaborare con il Club Italia in qualità di preparatore delle Nazionali Under 16 e 17 femminili sino alla Nazionale A. Nel 2019 è diventato responsabile dell'area dei portieri nazionali femminili e dal 2022 docente a Coverciano. Alla Lazio è arrivato nel 2016. Prima della Women, aveva fatto il preparatore dei portieri delle Under 17 e 18 maschili.