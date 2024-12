Calciomercato Lazio | Mediana da puntellare: l'ultima idea porta a Cagliari

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Cedere, alleggerire il monte ingaggi liberandosi di quei calciatori che non rientrano nei piani e poi investire su un nuovo centrocampista. Sembra essere questo il piano operativo della Lazio per gennaio. Per ora, in attesa che si chiarisca la situazione legata a Gaetano Castrovilli, si monitorano giocatori under-22, non avendo i biancocelesti possibilità di inserire in lista calciatori nati prima del gennaio 2003. Sono circolati i nomi di Valentin Atangana del Reims e di Jacopo Fazzini dell'Empoli, entrambi nati nel 2003, con una valutazione che s'aggira sui 15 milioni di euro. Tanti, al momento, a meno che Lotito non decida di fare qualcosa di mai visto a gennaio, investendo cifre importanti e anticipando un acquisto previsto per l'estate successiva.

LA SITUAZIONE - Baroni preferirebbe giocatori pronti o quantomeno che conoscano bene il campionato italiano e che non richiedano quindi lunghi periodi d'adattamento, dovendo fare a meno di Vecino, facendo i conti con il processo d'ambientamento di Dele-Bashiru (con conseguenti alti e bassi) e con le difficoltà fisiche di Castrovilli. Per questo, a Formello, la squadra mercato sta monitorando anche altri calciatori che rispondano a determinate caratteristiche: giovani e con esperienza nel campionato di Serie A. Uno di questi è Warren Bondo che, però, il Monza non vorrebbe cedere a gennaio, invischiato com'è nella lotta salvezza e con diversi problemi nel reparto a causa degli infortuni di Gagliardini, Pessina e con le precarie condizioni di Sensi.

PRATI - Chi, invece, potrebbe cambiare aria è Matteo Prati. Sta per compiere 21 anni, la scorsa stagione era in rampa di lancio, era stato grande protagonista nella salvezza del Cagliari, ma con Nicola è finito all'angolo. Non parte titolare da due mesi e nelle ultime sette di campionato è sempre rimasto in panchina. Il Cagliari l'aveva prelevato dalla Spal nell'estate del 2023, versando 5 milioni più due di bonus nelle casse del club ferrarese. Bene l'anno scorso, male quest'anno. Nicola non lo vede e gli agenti stanno cercando una soluzione già gennaio. Del resto, Prati è una colonna della Nazionale U-21, è il capitano della selezione azzurra.

SCENARIO - La Lazio ne monitora la situazione, può diventare un'opzione, qualora il Cagliari aprisse all'addio. In estate, con la Roma in pressing, Giulini chiedeva almeno 15 milioni di euro. Oggi la valutazione è scesa, non può essere altrimenti e il Cagliari potrebbe "accontentarsi" di 10-11 milioni, bonus compresi, per poi puntellare la rosa in altri ruoli. Su Prati, però, c'è concorrenza. La Roma c'era in estate (era una richiesta di De Rossi) e c'è ancora, con Ranieri che ha allenato e apprezzato il giocatore, l'anno scorso, a Cagliari. Occhio anche a Torino, Milan e Fiorentina che sondano il mercato a caccia di occasioni a centrocampo. Per ora Giulini non ha ancora aperto alla cessione di Prati, ma se lo facesse il classe 2003 potrebbe diventare un'opzione anche per la Lazio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.