Calciomercato Lazio | Milinkovic, ci sono tre strade: la situazione di Sergej

CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC - Passano i giorni in casa Lazio e aumenta l'alone di mistero sul futuro di Milinkovic. Dopo il rinnovo di Rabiot alla Juve e gli acquisti di Frattesi e Loftus-Cheek, rispettivamente di Inter e Milan, sembrano essersi sopiti gli interessi delle big per il Sergente. Eppure la pista che porta a Torino è ancora viva, figlia di un accordo verbale risalente allo scorso inverno. Ma allora cosa succederà a Sergej? Le strade sembrano essere tre. C'è un'offerta proveniente dall'Arabia confermata dal suo agente, Mateja Kezman, che ha parlato della proposta saudita come una possibilità per il suo assistito. La seconda riguarda la Juve, appunto, che potrebbe aspettare la fine del contratto per cercare di prendere Milinkovic a zero (o giù di lì). E l'ultima, la meno probabile, del rinnovo di un altro anno di contratto per Milinkovic, così da non dover lasciare Formello da svincolato.