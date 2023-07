Calciomercato Lazio | Milinkovic, domani l'incontro con la Juve. Lotito e Sarri...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Sarà una settimana importante quella che inizierà, la Lazio l’11 partirà per il ritiro di Auronzo e inizierà ufficialmente la preparazione per la prossima stagione. Sarri ritroverà oggi i suoi ragazzi, eccetto i Nazionali, e al momento sono tutte facce conosciute. Nessun nuovo innesto. Potrebbe non vedere Milinkovic che, ancora in vacanza, se dovesse essere ceduto non risponderebbe alla convocazione di giovedì. Domani è atteso il vertice tra Lotito e la Juve, potrebbe essere una giornata decisiva per il suo futuro. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il serbo spera che i due club riescano a trovare un accordo così da non dover passare un estate tra dubbi e incertezze. I bianconeri per il centrocampista mettono sul piatto, come contropartite, Rovella e Pellegrini. L’idea dell’offerta in monete, così, è di 25 milioni di euro. I biancocelesti però, valutano il loro gioiellino 40 milioni e finora nessuno si è avvicinato a questa cifra. Lotito non si dà pace, sta cercando di trovare strade alternative per consentire una soluzione che possa andar bene sia al giocatore sia alla società. Il rischio è che se il Sergente non dovesse partire entro agosto, l’ipotesi di andare via a zero, vista la non considerazione del rinnovo, si potrebbe concretizzare.

Ieri Sarri e Lotito si sono parlati, hanno considerato tutte le alternative in caso di partenza del centrocampista. Freme il tecnico toscano, se Milinkovic dovesse rimanere vuole che sia perché ne ha voglia e con la testa senza pensieri. Altrimenti non potrebbe essere considerato una risorsa. Bisogna tenersi pronti a ogni evenienza e, in caso di addio, il desiderio resta sempre Zielinski. Non ha rinnovato e se resterà in scadenza potrebbe essere più facile tentare l’assalto. Servono circa 20 milioni di euro, sempre se De Laurentiis acconsenta. A lui si aggiungono i nomi di Gedson Fernandes e Veerman.

