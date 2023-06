Calciomercato Lazio | Milinkovic e Luis Alberto: la società ha deciso la strategia

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La strada è presa, non si torna indietro. Sarà un mercato da pugno duro, su questo la Lazio è stata chiara. Una decisione comunicata a tutti i livelli, spogliatoio compreso. I primi destinatari del messaggio sono Luis Alberto e Milinkovic: la strategia della società non dipenderà in alcun modo dal loro futuro. Punto primo: non c'è necessità di vendere per fare cassa. Se non dovessero arrivare offerte per i propri gioielli, la Lazio ripartirà ancora una volta dal Mago e dal Sergente, a costo di andare a scadenza. Il contratto del serbo termina nel 2024, quello dello spagnolo un anno più tardi. I primi due colpi Sarri li ha già in casa. Questo non vuol dire che la dirigenza non valuterà le eventuali proposte che arriveranno a Formello, ma al momento la linea è ben definita.

Calciomercato Lazio, Fabiani va a casa di Sarri: la strategia

Anche di questo si parlerà nell'incontro che andrà in scena a casa Sarri. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, nelle prossime ore Fabiani e Picchioni raggiungeranno il tecnico a Castelfranco di Sopra per fare il punto della situazione. Nei giorni scorsi sono stati visionati numerosi profili per rinforzare la rosa biancoceleste, sarà l'occasione per stilare un bilancio prima di comunicarlo al presidente Lotito. Il lavoro della talent room è stato prezioso, ma ora bisogna passare alla fase operativa. Senza dimenticare la prima parte del discorso. Luis Alberto e Milinkovic sono calciatori della Lazio, senza un'offerta rimarranno al loro posto.

Pubblicato il 26/06