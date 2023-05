Calciomercato Lazio, Milinkovic futuro al nord. Ma c’è l’ipotesi rinnovo…

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio vuole centrare la Champions, poi dovrà riflettere sul futuro prossimo. Sul tavolo della società ci sono diverse questioni da risolvere, dal futuro di Tare a quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo è in scadenza a giugno 2024, restano poco più di dodici mesi prima della fine dell’attuale accordo ed è quanto mai necessario trovare una soluzione. Lotito, qualche mese fa, aveva allacciato contatti con l’agente di SMS, Mateja Kezman, per lavorare al rinnovo, prospettando un’offerta da 4,5 milioni annui più bonus e aprendo anche all’ipotesi di una clausola rescissoria valida per l’estero, quantificabile in 65-70 milioni di euro.

JUVENTUS - Proposta che Kezman ha rigettato, prima chiedendo una clausola da 35-40 milioni e poi chiudendo anche a questa ipotesi, promettendo al presidente che in estate avrebbe portato offerte da 40-45 milioni di euro, probabilmente dall’estero. Offerte che, però, al momento non si vedono nemmeno all’orizzonte. In Premier per ora nessuno ha mosso passi concreti per il serbo, nemmeno Arsenal, United e Newcastle che in passato s’erano interessate. L’unica società che ad oggi continua a tener davvero viva la pista Milinkovic è la Juventus, ma tutto dipenderà dal futuro sportivo dei bianconeri. Ovviamente se i processi sportivi che riguardano manovra stipendi, partnership sospette con gli agenti, non dovessero portare a conseguenze troppo serie per la Signora. Per essere chiari, se la Juve dovesse essere retrocessa, allora tutto cambierebbe. Così come se l’Uefa la escludesse dalle coppe per più stagioni.

IPOTESI RINNOVO - Insomma, l’ipotesi Juventus resiste, ma la situazione è fluida e in divenire, difficile oggi fare previsioni. Inoltre, pare che da Torino non vogliano spendere più di 25-30 milioni, magari inserendo alcune contropartite, partendo da Luca Pellegrini, già in prestito alla Lazio. Lotito attende, non ha ricevuto offerte ufficiali. A fine stagione si farà un nuovo punto della situazione, se Kezman non dovesse riuscire a rintracciare offerte concrete, allora potrebbe decidere di riaprire i discorsi riguardanti un possibile rinnovo di contratto, magari annuale e con clausola che oscillerebbe tra i 35 e i 40 milioni di euro. Milinkovic avrebbe così la possibilità di giocare in Champions League, magari provando a mettersi in mostra su un palcoscenico importante, quasi mai calcato dal classe ’95. Lotito attende una mossa dall’agente serbo, è convinto ancora di poter strappare il rinnovo, ma non si opporrà se il giocatore dovesse chiedere d’andare via, a patto che porti un’offerta congrua, cioè da circa 40 milioni. Un muro sotto il quale il patron non vorrebbe scendere…

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.