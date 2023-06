Calciomercato Lazio | Milinkovic, la Juve spiana la strada all'Arsenal: la situazione

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Tra le grandi incognite del calciomercato in arrivo, c'è il futuro di Milinkovic. Il contratto del serbo è in scadenza nel 2024, la richiesta della Lazio intorno ai 40 milioni e per il momento, sul tavolo di Formello, non sono arrivate offerte concrete. L'Inter aveva mostrato un timido interesse; da sempre la Juventus lo considera un suo pallino, ma ultimamente le cose sembrerebbero cambiate. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la società bianconera avrebbe deciso di puntare su Thomas, centrocampista dell'Arsenal, per rinforzarsi sulla mediana, mettendo da parte l'opzione Milinkovic. E' con questa scelta che si potrebbe infiammare l'asse Torino-Londra-Roma. L'Arsenal, in un primo momento, aveva deciso di rimpiazzare il partente Thomas con l'arrivo di Declan Rice dal West Ham, ma l'inserimento del Manchester City nella trattativa avrebbe fatto saltare i piani dei Gunners.

La dinamica: Juve out, Arsenal in

In quest'ottica Milinkovic, già monitorato dai londinesi nell'estate del 2022, diventerebbe un'occasione d'oro. Investendo, infatti, una cifra intorno ai 40 milioni di euro, l'Arsenal riuscirebbe a strappare il Sergente dalla Lazio e ad assicurarsi il rinforzo a centrocampo. La forza economica, da questo punto di vista, è importante; la spesa ridotta, rispetto alle circa 100 sterline che avrebbero investito per Rice. Una dinamica da seguire con molta attenzione, ma che potrebbe prendere vita solo se la Juventus (che a breve accoglierà Giuntoli in società) confermasse l'intenzione di puntare tutto su Thomas e non più su Milinkovic, liberando la pista agli inglesi.