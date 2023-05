Calciomercato Lazio, Milinkovic parte? La società ha pronto l’erede...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il futuro di Milinkovic alla Lazio è ancora da decifrare. Un altro anno di contratto, l'ultimo. L'accordo del Sergente scade a giugno 2024, in estate andrà presa una scelta definitiva. Ne è tornato a parlare il suo agente, che ha difeso Sergej dalla pioggia di critiche che si è abbattuta su di lui nelle ultime settimane. La questione è molto più complessa di quanto sembri. Al momento ci sono tre strade da poter percorrere: la prima è quella di un'offerta al ribasso che Lotito non sembra disposto ad accettare; la seconda è quella di una permanenza a Roma andando a scadenza il prossimo anno; e poi c'è l'opzione C, con il rinnovo e l'inserimento di una clausola rescissoria. È ancora presto per capire quello che succederà, ma una cosa è sicura. La società non ha intenzione di restare con le mani in mano aspettando a oltranza. Per questo motivo Sarri avrebbe già individuato il profilo perfetto per sostituire il Sergente: si tratta di Davide Frattesi del Sassuolo. Per caratteristiche sarebbe il centrocampista ideale per il gioco del tecnico toscano. Dinamismo abbinato alla qualità, capacità di recuperare palloni e di inserisi senza palla nell'area avversaria. Punti che lo accomunano anche a Ruben Loftus-Cheek, vecchio pallino del ds Tare, apprezzato anche da Sarri. Ne aveva parlato molto bene ai tempi del Chelsea, i due hanno un ottimo rapporto. Attenzione quindi anche alla possibile pista inglese.

