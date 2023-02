Calciomercato Lazio, Milinkovic tra addio e rinnovo: la strategia di Lotito

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC - Altra finestra di mercato che si chiude e il Sergente è ancora al suo posto. Una sua cessione nella sessione invernale non è mai stata presa in considerazione dalla società, che adesso ha sei mesi per risolvere la situazione legata al suo calciatore più forte. Un capitale umano per la Lazio che non può essere sprecato. Manca un anno e mezzo alla naturale scadenza del contratto (giugno 2024) di Milinkovic, e stando alla rassegna stampa di Radiosei, a breve sarebbe previsto un incontro tra Lotito e l'agente del centrocampista serbo, Mateja Kezman. Il patron medita di portarlo a rinnovo, anche se riuscirci avrebbe del miracoloso. Oggi però non c'è una squadra che si sia fatta avanti in modo concreto per Milinkovic: in Premier League Arsenal e Newcastle sembrano più lontane, la Juve neanche a parlarne. Per ora il Sergente resta, ma il club deve adottare una strategia chiara il prima possibile.