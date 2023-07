Calciomercato Lazio | Milinkovic va all'Al-Hilal: i dettagli dell'operazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Milinkovic-Savic saluta la Lazio, manca solo l’ufficialità per il suo passaggio all’Al-Hilal. Il club saudita ha soddisfatto le richieste biancocelesti, Lotito per cedere Sergej - a un anno dalla scadenza - voleva 40 milioni netti, senza bonus. È stato accontentato e in queste ore sono arrivate le firme sui contratti, vincolati ovviamente al buon esito delle visite mediche di SMS con l’Al-Hilal. La squadra di Jorge Jesus è in ritiro in Austria, Milinkovic dovrebbe raggiungere i nuovi compagni entro 48-72 ore, dopo aver appunto sostenuto i test medici tra mercoledì e giovedì. Il giocatore percepirà 20 milioni a stagione, a questi andranno sommati alcuni bonus, contratto valido fino al 2026. Quella di Milinkovic è la quarta cessione più remunerativa nella storia della Lazio, dopo quelle di Vieri, Nedved e Veron. Sergej dunque saluta dopo otto anni, era arrivato a Roma bambino, nel 2015, se ne va da uomo, anzi da leggenda, dopo essere diventato lo straniero più prolifico nella storia della Lazio con 69 gol.