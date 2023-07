Calciomercato Lazio | Milinkovic via? La strategia per rimpiazzarlo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Milinkovic e la Lazio sono destinati a lasciarsi. Ora o fra un anno (senza intascare soldi) poco cambia. I biancocelesti cercano di venderlo ora per riuscire a monetizzare dalla cessione senza perdere il Sergente a zero. Sul centrocampista c'è il forte interesse della Juventus. E se il serbo dovesse vestire bianconero il prossimo anno (cosa non scontata dato le questioni da risolvere alla Continassa)? Quali sarebbero le mosse di Lotito per rimpiazzarlo? Come riporta la rassegna stampa di Radiosei la Lazio non apre trattative per offerte inferiori ai 40 milioni di euro. Con quei soldi Lotito vorrebbe fare all-in su Zielinski, centrocampista del Napoli in scadenza nel 2024. Se il pupillo di Sarri non dovesse arrivare ci sono altri nomi sul taccuino del tecnico: Gedson Fernandes, portoghese del Besiktas, oppure Joey Veerman, mezzala del Psv Eindhoven. Per entrambi la richiesta è di 20-25 milioni di euro.