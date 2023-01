Calciomercato Lazio, Mourinho e l'intreccio con Lotito: la Roma...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha messo nel mirino Sanabria. L'apertura della pista Shomurodov può consentire al Torino di cedere l'attaccante ma la Roma gioca un ruolo importante in questo intreccio di mercato. Il club granata è in pressing per avere il giallorosso. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, nei prossimi giorni è previsto un summit tra il direttore tecnico Vagnati, gli agenti del giocatore e Tiago Pinto. Mourinho darà il via libera alla cessione di Shomurodov dopo aver valutato Solbakken. Non solo, la la Roma pone una condizione: l'attaccante può partire solo in prestito con obbligo di riscatto, mentre il Torino è disposto al semplice diritto a una cifra inferiore di 10 milioni di euro. A rendere la cessione più complicata è il suo ingaggio di 3 milioni di euro. Il giocatore ha dato il suo gradimento alla destinazione e il suo passaggio in granata sarebbe fondamentale anche in ottica Lazio.