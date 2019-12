Calciomercato Lazio, Muriqi sul taccuino: e Tare può giocarsi un jolly...

È un profilo che interessa, piace, sul quale si ragione in ottica futura. Vedat Muriqi è in orbita Lazio, ve lo avevamo segnalato in estate, non è mai uscito dai radar del direttore sportivo. Tare si sa è attento a quanto accade in Turchia, è un campionato che monitora con un occhio di riguardo, ha notato questo possente attaccante già mesi fa, quando giocava nel Genclerbirligi Ankara e soprattutto nel Rizespor club nel quale è esploso segnando 25 gol in 52 presenze, ai quali vanno aggiunti anche 11 assist. Muriqi in estate ha compiuto il salto, s’è trasferito al Fenerbahce, una delle società più importanti di Turchia, ha continuato a segnare a raffica, sono sette i centri in undici gare. Ora è fermo per un infortunio alla caviglia, dovrà rimanere ai box un mese, ha saltato per questo anche gli impegni decisivi con il Kosovo con il quale s’è messo in grande evidenza realizzando quattro gol in sei gare di qualificazione a Euro 2020. Ha segnato contro tutte le avversarie del girone. Inghilterra compresa. Su di lui ci sono i fari di diversi club, piace in Inghilterra e Germania. Del resto è un profilo interessante: è ancora giovane (classe ’94), ma possiede già una discreta esperienza; ha un fisico imponente (194 cm), ma sa giocare bene con i piedi. Segna, ma lavora molto anche per la squadra. La Lazio poteva prenderlo fosse partito Caicedo in estate, ma rimanendo la Pantera s’è deciso di rimanere così, non ingolfando il reparto e dando molto più spazio, rispetto al passato, a Felipe. Tare sperava in un inserimento più veloce di Adekanye, per ora l’olandese non è nei piani di Inzaghi e a gennaio potrebbe partire in prestito. Difficile, però, immaginare che possa arrivare in quella finestra uno come Muriqi e questo proprio per non occupare spazi, soprattutto se si dovesse uscire (come pare probabile) dall’Europa League.

JOLLY - Più facile immaginare un assalto al kosovaro in estate, quando anche il Fenerbahce potrebbe essere più propenso a vendere il proprio attaccante. La Lazio per ora non s’è mossa con decisione, ma a Formello sanno di potersi giocare una carta che potrebbe sparigliare il tavolo e la corsa a Muriqi. Riza Durmisi piace molto sulla sponda asiatica di Istanbul, il terzino sinistro era stato cercato nei mesi scorsi dal Fenerbahce, ma poi non se ne fece nulla, poiché i due club non trovarono l’intesa sulla formula del trasferimento. Ora il danese potrebbe diventare un jolly e aprire nuovi scenari di mercato. La Lazio sa che il Fenerbahce per Muriqi chiede tra gli otto e i 10 milioni di euro. Avendolo pagato 3,5 in estate, realizzerebbe un’ottima plusvalenza. Lotito e Tare però potrebbero cercare di abbassare l’eventuale esborso cash od ottenere un'opzione sul centravanti, mettendo sul tavolo il cartellino di Durmisi. Riza è ormai ai margini del progetto biancoceleste, s’allena a parte, è un fuori rosa. La Lazio è conscia di non poter pretendere i 7 milioni sborsati un anno e mezzo fa per prelevarlo dal Betis, ma il valore a bilancio oggi è sceso e Durmisi può essere ceduto per circa 5 milioni senza segnare minusvalenza. L’esterno è in lista di sbarco, andrà via a gennaio, potrebbe finire al Fenerbahce come “acconto” per Muriqi? Un modo per ottenere quindi una corsia preferenziale con il club turco e tuffarsi con decisione su Muriqi a giugno? Oppure essere inserito in una eventuale operazione già a gennaio e vestire i panni della contropartita? Sono possibilità, idee che radio mercato ha fatto circolare e che vanno registrate. Per ora non ci sono certezze, anche perché la stessa società sta decidendo come agire nel reparto d’attacco. Muriqi alla Lazio verrebbe di corsa e Durmisi stesso ha ormai capito che a Roma non ha futuro, in estate s’era impuntato, pensava di poter ancora convincere Inzaghi. S’è convinto che margini non ce ne sono. Il danese ha offerte anche in Spagna e in Francia, ma la Lazio potrebbe cercare di spingerlo verso il Bosforo e aprirsi quindi un’autostrada verso Muriqi. Da percorrere nella sessione di mercato che il club riterrà più opportuna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

VIDEO - DOMANDA SU LOTITO A PETKOVIC: VLADO SE NE VA

LAZIO - UDINESE: LA NOSTRA ESCLUSIVA A DOMIZZI

TORNA ALLA HOMEPAGE