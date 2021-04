Calciomercato Lazio, nel mirino c'è Fabiano Parisi: la situazione

Un interesse antico, un interesse che ritorna. La Lazio è forte su Fabiano Parisi, esterno mancino dell’Empoli capolista in Serie B. Classe 2000, Parisi è nato a Solofra in provincia di Avellino e proprio con la maglia irpina il ragazzo ha cominciato a mettersi in mostra prima in D e poi in C. Spinta, personalità, tecnica e forse pure troppa esuberanza per questo ragazzo che Capuano, suo allenatore ad Avellino, già prefigurava pronto per una big di Serie A. La Lazio lo aveva seguito lo scorso anno, Parisi si sarebbe liberato a parametro zero dall’Avellino, era un’occasione, ma poi si preferì andare su un giocatore più esperto come Fares e attendere il ritorno di Lulic. Una strategia più conservativa per affrontare la stagione del ritorno in Champions. L’Empoli, maestra nello scovare giovani di talento, s’è fiondata su Parisi e l’ha preso vincendo la concorrenza di altri club.

FUTURO - La Lazio, però, non ha mai perso di vista il campano, forse aspettava che il giocatore mostrasse le stesse virtù anche in un campionato più competitivo come la cadetteria. Accontetati i biancocelesti. Parisi ha risposto presente, è una delle rivelazioni dell’Empoli. Il tecnico toscano, Alessio Dionisi, lo sgancia e poi lo riporta nei ranghi, lo gestisce, lo centellina, per evitare che l’esuberanza di un giocatore di 20 anni possa diventare arma a doppio taglio. Parisi, in questa stagione, ha messo insieme 15 presenze in campionato, 18 considerando anche la Coppa Italia, condite da un gol. La Lazio ha già allacciato contatti con gli agenti del giocatore, Parisi viene valutato circa 5 milioni di euro, può diventare un investimento per il futuro. Per blindare una fascia che, da un anno e mezzo, non trova padrone.

