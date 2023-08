Calciomercato Lazio | Non solo acquisti: tutti i giocatori in uscita

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio continua a lavorare per rinforzare la rosa di mister Sarri con un occhio però anche alle uscite che sarebbero fondamentali per Lotito. Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport in cima alla lista dei partenti c'è Akpa Akpro: l'ivoriano, che bene si è comportato nella scorsa stagione a Empoli, deve decidere il proprio futuro. La Lazio e il Verona avevano raggiunto l'intesa per il suo trasferimento ma il giocatore non ha accettato la destinazione. Non è da escludere il rinnovo del prestito con l'Empoli ma non è un'operazione breve.

Discorso simile per Basic su cui si era informata in Italia l'Udinese e all'estero ll’Augsburg che aveva messo sul piatto un'offerta di 6 milioni, la richiesta è di almeno 10. Il croato ha le idee ben chiare: non vuole lasciare la Lazio a meno di un’offerta da una squadra di pari livello. Stessa posizione anche per Marcos Antonio acquistato lo scorso anno dallo Shakhtar Donetsk per 10 milioni.