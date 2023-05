Calciomercato Lazio, non solo big: Sarri stregato da un baby talento

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Loftus-Cheek, Gedson Fernandes, Frattesi. Tutti big da 20 e più milioni. E poi c'è un baby di 20 anni, Jacopo Fazzini. In mezzo ai giganti del centrocampo che vorrebbe Sarri, c'è un ragazzino dell'Empoli che l'ha stregato. Fazzini è il giovane talento su cui scommetterebbe a occhi chiusi, lo farebbe crescere all'ombra del nuovo Milinkovic e di Luis Alberto. Sarri non vuole solo big e sa di non poter chiedere a Lotito un mercato da fantacalcio. Fazzini non è un "ragazzino", seppur anagraficamente lo sia: sta vivendo una stagione sorprendente. Così l'ha descritto il suo allenatore, Zanetti: "Fazzini è un giocatore completo, sta crescendo sotto l’aspetto della personalità perché come potenzialità ha tutto. Gioca a tutto campo, corre tantissimo e lo fa con qualità, sa impostare, sa tirare, sa inserirsi, sa contrastare, è elegante, è anche… bello (risata, ndr), non gli manca niente. Deve solo fare il suo percorso, da ragazzo quale è". Di Fazzini, riporta la rassegna stampa di Radiosei, s'è accorto anche Mancini: a dicembre l'ha convocato per lo stage di Coverciano.

I conti, tuttavia, bisognerà farli con Corsi se si deciderà di sferrare l'assalto. Il presidente dell'Empoli si era espresso già a gennaio, oggi Fazzini è ancora più quotato. Il patron non ha ancora fissato il prezzo, sa strappare cifre alte. Fazzini è uno dei giovani che Sarri segue di più, gli altri sono centrali: Rovella e Ricci del Torino. Per il primo bisognerà capire che intenzioni avranno i bianconeri, il secondo è stato preso un anno fa dai granata per poco meno di 10 milioni, soldi versati all'Empoli dei baby d'oro.

