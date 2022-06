Calciomercato Lazio, non solo Marcos Antonio: i nomi per il centrocampo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il rinnovo di Maurizio Sarri e l'operazione conclusa per Marcos Antonio sono due tasselli importanti della settimana. Il jolly brasiliano dovrebbe arrivare a Roma la prossima settimana. La Lazio però non vuole accontentarsi del centrocampista dello Shakhtar ecco perché sta monitorando anche altri profili. Come sottolinea la rassegna stampa di Radiosei, è stato offerto nuovamente Torreira con la Fiorentina che non ha esercitato il riscatto di 15 milioni di euro, ecco perché l'ex viola è tornato all'Arsenal. L’uruguaiano è in scadenza nel 2023 e non rimarrà. Torreira può essere un’occasione in più a Marcos Antonio come play. Per muoversi in prestito è necessario che firmi il rinnovo con l’Arsenal, altrimenti va acquistato. Dal Brasile è spuntato anche il nome di Maycon, 24 anni e compagno di Marcos Antonio allo Shakhtar. Tra i vari nomi indicati da Sarri c'è anche Ilic del Verona con Setti che ha fatto sapere che può nascere anche più di un'operazione con la Lazio. Infine, un altro jolly a centrocampo è Denis Suarez del Celta Vigo, ex Barcellona, Siviglia, Villarreal e Arsenal. Può ricoprire il ruolo di trequartista, mezzala e fare l'attaccante esterno per cui ci sono stati anche dei primi contatti. Manca meno di un mese all'inizio del mercato estivo e la Lazio è pronta ad attuare il rinnovamento promesso a Sarri.