Calciomercato Lazio, non solo Pellegrini: altri due nomi per il terzino sinistro

CALCIOMERCATO LAZIO TERZINO SINISTRO - Continua il casting per la fascia sinistra della Lazio. Sarri l'ha individuata come priorità per il mercato di gennaio: serve un terzino di ruolo capace nel giocare il pallone con rapidità per le uscite dal basso. Tra i profili presi in considerazione nelle ultime settimane c'è sicuramente quello di Luca Pellegrini, ma non è l'unico nome al vaglio della dirigenza. A quanto pare infatti sarebbero almeno tre in lizza per quella posizione di campo. Andando a ritroso viene subito in mente l'opzione Fabiano Parisi dell'Empoli, che però difficilmente lascerà la Toscana a metà stagione. Diverso invece il discorso per Josh Doig del Verona, classe 2002 ma già entrato nel blocco titolare dei gialloblu. Attenzione però ad escludere le piste dall'estero: ci sono almeno un paio di mister X che finora sono ancora rimasti nell'ombra. La Lazio lavora sottotraccia, Lotito vuole soddisfare le richieste del suo allenatore.