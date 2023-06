Calciomercato Lazio | Non solo Politano: c’è una pista dall’estero

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio a caccia di attaccanti. Sarri è stato perentorio, servono giocatori offensivi, giocatori di un livello simile a quello dei titolari, utili anche a cambiare le partite entrando dalla panchina. Frecce a un arco che quest’anno è stato piuttosto povero perché Cancellieri e Romero non hanno rappresentato opzioni sempre affidabili. L’allenatore ha chiesto giocatori pronti, che abbiano una certa esperienza. Il sogno è Domenico Berardi, ma la pista rimane complicata. Il Sassuolo parte da una richiesta di 30 milioni di euro, è disposto a scendere a 25, ma per ora non apre a contropartite tecniche. Per questo, nelle ultime ore, è spuntato il nome di Matteo Politano, profilo che Sarri apprezza molto. Già perché il tecnico sembra prediligere l’idea di un mancino che giochi a destra. Proprio come Berardi e Politano.

Non è mancino, invece, Callum Hudson-Odoi che predilige giocare e calciare con il destro. Ma l’inglese è un vecchio pupillo di Sarri, che l’ha svezzato al Chelsea, quando il ragazzo era appena maggiorenne: 24 presenze, cinque gol e altrettante assistenze nella stagione 18-19. Hudson-Odoi è un classe 2000, viene da una stagione altalenante vissuta in prestito al Bayer Leverkusen, ha saltato la doppia semifinale di Europa League contro la Roma a causa di un infortunio. Resta un talento, un giocatore che ha gamba e tecnica, va migliorato l’aspetto caratteriale, quello della continuità. Il Chelsea è disponibile a cederlo anche in prestito oneroso con diritto di riscatto. Valutazione complessiva tra i 15 e i 17 milioni di euro. Il problema maggiore sarebbe relativo all’ingaggio, oltre i quattro milioni annui, servirebbe l’aiuto del Chelsea e poi un’eventuale discussione col giocatore per rielaborare il pattuito. Per questo Hudson-Odoi a oggi è una pista secondaria, con Berardi e Politano nettamente avanti nelle preferenze laziali.

