Calciomercato Lazio, nuovo contatto per Mertens e spunta la richiesta di Sarri…

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio continua a lavorare per regalare a Sarri un vice Immobile. Tra il possibile riscatto di Cabral e l’idea Caputo rimane in auge il nome di Dries Mertens. Il belga solo qualche giorno fa ha allontanato ulteriormente un possibile rinnovo con il Napoli e i biancocelesti non hanno accantonato l’idea. Tuttavia, come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, tra il calciatore e la società ci sarebbe stato un ulteriore contatto e proprio Sarri avrebbe chiesto a Dries di abbassare le richieste sull'ingaggio (4 milioni) per sbarcare nella Capitale.