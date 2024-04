Calciomercato Lazio | Nuovo obiettivo per l'attacco: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Studiato dalla talent room della Lazio in passato, adesso è un vero e proprio obiettivo. Si tratta di Rocco Vata, trequartista, ma anche esterno d'attacco, del Celtic. Compirà 19 anni il 18 aprile: è uno dei talenti che la società biancoceleste sta provando a ingaggiare per il futuro. Dalla Scozia sostengono che ci sia già un contatto con l'entourage del calciatore, che può trasferirsi a parametro zero visto che si svincolerà a giugno. Bisognerà solamente riconoscere al club di Glasgow il pagamento del premio di formazione da circa 400 mila euro, come riporta Il Corriere dello Sport.

Di Vata si era già parlato un anno fa in ottica Lazio: adesso Fabiani ha presentato un'offerta, la palla passa alla famiglia che dovrà prendere una decisione. A gennaio anche il Bologna aveva provato a portarlo in Italia, ma senza successo: il padre-agente Rudi Vata, ex calciatore del Celtic, era più propenso a lasciarlo in Scozia. Quest'anno il figlio ha giocato pochissimo, con solo una presenza contro l'Aberdeen e un gol in in Coppa di Scozia contro il Buckie Thistle. Per questo ha deciso di non rinnovare ed è in uscita.

Per la Lazio Vata potrebbe essere un grande investimento a partire dalla Primavera: a inizio stagione si era già fatto conoscere in Youth League. L'irlandese, nato in Scozia con origini albanesi, si inserisce negli altri profili affiancati al nuovo corso biancoceleste di Igor Tudor. Da Orsolini a Sissoko, aspettando di capire il futuro dei senatori (su tutti Luis Alberto e Immobile) per fare chiarezza sulle esigenze di mercato.